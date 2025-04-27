Фото: Министерство обороны РФ

Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников, 39 пунктов управления ими, а также четыре станции спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу пресс-центра группировки Ивана Бигму.

Помимо этого, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили десять минометных расчетов, орудия Д-30 и М-56, а также САУ "Акация" и "Гвоздика".

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. В результате украинские войска потеряли до 410 военных.

Бойцы РФ также нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии.