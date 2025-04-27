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27 апреля, 06:48

Политика

Войска РФ уничтожили 39 пунктов управления БПЛА и четыре станции Starlink ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российская группировка войск "Запад" за сутки уничтожила 26 украинских беспилотников, 39 пунктов управления ими, а также четыре станции спутниковой связи Starlink в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу пресс-центра группировки Ивана Бигму.

Помимо этого, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили десять минометных расчетов, орудия Д-30 и М-56, а также САУ "Акация" и "Гвоздика".

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. В результате украинские войска потеряли до 410 военных.

Бойцы РФ также нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии.

Российские войска освободили Богдановку в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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