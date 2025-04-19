ВС РФ нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса "Сапсан"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии вечером 18 апреля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, удар был нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотными летательными аппаратами.

Минобороны добавило, что цели удара были достигнуты, а все объекты ликвидированы.

Ранее российские силы поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Под удар оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ также попали цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем были уничтожены центр подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

