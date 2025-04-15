Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Под удар оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ также попали цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем были уничтожены центр подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

Более того, системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Также было уничтожено 304 беспилотника самолетного типа.

Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 661 самолет и 283 вертолета противника. Кроме того, были поражены более 51,5 тысячи украинских беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс и свыше 22 тысяч танков и других бронированных машин.

Также недавно был взят под контроль населенный пункт Елизаветовка, расположенный в Донецкой Народной Республике. В результате этих боев поражение было нанесено формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, а также бригаде беспилотных систем, штурмовому полку ВСУ, бригаде морской пехоты и трем бригадам нацгвардии.