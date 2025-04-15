Минобороны сообщило о ликвидации 661 самолета и 283 вертолетов с начала СВО

С начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 661 самолет и 283 вертолета противника. Об этом сообщили в Минобороны. Также ликвидированы более 51,5 тысячи украинских беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс и свыше 22 тысяч танков и других бронированных машин.

Кроме того, уничтожено более 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня, 23 тысячи артиллерийских орудий и минометов, а также свыше 34 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

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