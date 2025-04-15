Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 11:30

Политика

Минобороны сообщило о ликвидации 661 самолета и 283 вертолетов с начала СВО

Минобороны сообщило о ликвидации 661 самолета и 283 вертолетов с начала СВО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок футбольной команды

Дания поставляет спецтранспорт для украинских территориальных центров комплектования – СМИ

ВСУ используют православный монастырь в качестве укрытия в курском селе Горналь

Эксперты прокомментировали экономическую политику Китая в отношении США

В России предложили запретить работу коллекторов

"Вопрос спорный": школьников предложили отправлять в спецучреждения за буллинг

Новости мира: в Турции проходят массовые протесты после ареста мэра Стамбула

Минобороны сообщило о поражении нескольких украинских бригад

В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час

С начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 661 самолет и 283 вертолета противника. Об этом сообщили в Минобороны. Также ликвидированы более 51,5 тысячи украинских беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс и свыше 22 тысяч танков и других бронированных машин.

Кроме того, уничтожено более 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня, 23 тысячи артиллерийских орудий и минометов, а также свыше 34 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика