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14 апреля, 07:00

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

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ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Это позволило взять под огневой контроль трассу, соединяющую Покровск с Константиновкой, и снизить боеспособность украинских военных.

В курском приграничье продолжается зачистка населенных пунктов. Военные эксперты отмечают активность авиации и ударных вертолетов. Работают также штурмовые подразделения, они успешно продвигаются и расширяют зону контроля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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