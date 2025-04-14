ВС РФ освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Это позволило взять под огневой контроль трассу, соединяющую Покровск с Константиновкой, и снизить боеспособность украинских военных.

В курском приграничье продолжается зачистка населенных пунктов. Военные эксперты отмечают активность авиации и ударных вертолетов. Работают также штурмовые подразделения, они успешно продвигаются и расширяют зону контроля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.