NYT: Трамп показал КНР свою болевую точку, приостановив действие пошлин

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Пауза в действии торговых пошлин США против некоторых партнеров продемонстрировала Китаю, что у американского президента Дональда Трампа есть болевая точка, утверждает газета The New York Times.

"Приостановив действие некоторых пошлин для десятков стран на 90 дней, он также уступил своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину, с которым он вступил в игру "кто первый струсит", которая рискует привести к расколу двух крупнейших экономик мира и перевернуть глобальный экономический порядок с ног на голову", – пишут журналисты.

По мнению авторов статьи, в лице китайского лидера и самой КНР Трамп сталкивается с партийным государством, которое имеет длительную историю целеустремленного проведения политики. Речь идет в том числе о тех случаях, когда действия китайских властей приводили к экономической и гуманитарной катастрофе.

При этом среди критиков и сторонников китайской стороны поддерживается единое мнение, в соответствии с которым на исход торговой войны повлияет способность обоих лидеров заставить свой народ переносить трудности во имя национальных интересов, подчеркнула газета.

Трамп ввел тарифы в отношении большинства стран по принципу взаимности в начале апреля. Пошлины для Китая составили 34%, после чего КНР ответила аналогичными мерами.

Затем Штаты увеличили тарифы для страны до 104% и заявили, что Китай манипулирует валютой для "компенсации из-за пошлин". КНР в ответ подняли пошлины до 84%. Спустя время Трамп повысил тарифы до 125 и 145%.

Комментируя эту ситуацию, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в тарифных войнах нет победителей, а противостояние всему миру приводит к собственной изоляции.