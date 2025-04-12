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МИД Эквадора: въезд россиян в страну проходит в нормальном режиме

В Эквадоре заявили, что въезд россиян идет в нормальном режиме

Фото: depositphotos/d.travnikov

Въезд россиян в Эквадор на данный момент проходит в нормальном режиме. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эквадора на своей странице в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что решения о допуске или отказе во въезде на территорию страны принимаются в соответствии с миграционным законодательством Эквадора, вне зависимости от национальности прибывающих граждан.

"Правительство Эквадора подтверждает свои обязательства по двусторонним соглашениям и по укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Россией", – подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что сразу несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор за последние дни. Российских граждан отправляли на допсобеседования или попросту отказывали впускать их в страну.

В связи с этим посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян в страну. В дипмиссии напомнили, что между Россией и Эквадором существует соглашение о безвизовом въезде на срок до 90 дней.

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