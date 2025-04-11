РФ потребовала от Эквадора отменить запреты на въезд россиян в страну

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Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян в страну, которые наблюдались в последние дни. Об этом рассказал посол России в Кито Владимир Спринчан.

Сразу несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор за последние дни. Российских граждан отправляют на допсобеседования или попросту отказываются впускать в страну. При этом россиянам не называют причину отказа.

"Состоялась продолжительная беседа с министром иностранных дел Эквадора (Габриэлой Соммерфельд. – Прим. ред.), которая, подчеркнув, что миграционная служба входит в состав МВД, пообещала срочно разобраться в ситуации. При этом она отметила, что такое не должно происходить в отношении дружественной России", – рассказал Спринчан, которого цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что между Россией и Эквадором существует соглашение о безвизовом въезде на срок до 90 дней. Он добавил, что запреты на въезд без объяснений конкретных претензий являются незаконными.

Согласно данным российского посла, всего в Эквадор за последние дни не были допущены шестеро россиян. Все они имели возможность написать заявление в посольство, сотрудники дипмиссии поддерживали с ними связь по телефону. Кроме того, после вмешательства посольства двум россиянам разрешили въезд в страну.

Ранее в АТОР рассказали о новых правилах въезда в Таиланд для российских туристов. В частности, с 1 мая путешественников, прибывающих в Таиланд, обяжут заполнять электронную карту TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

Кроме того, по данным СМИ, американские власти хотят ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. При этом о полном закрытии границ для россиян и белорусов речи не идет.