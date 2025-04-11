Судья освободил 11 россиян, задержанных в Тунисе

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Следственный судья принял решение освободить 11 россиян, которые были задержаны в Тунисе в ноябре прошлого года. Об этом рассказала адвокат Олфа Хаджри.

"Они официально освобождены", – приводит ТАСС слова правозащитника.

В российском посольстве пока не прокомментировали эту информацию.

Группа из 11 российских туристов в начале ноября прошлого года отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь, а спустя еще некоторое время стало известно об их задержании местными полицейскими.

По данным СМИ, этот район особо контролируется местными силами безопасности, так как там расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны. Кроме того, в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Родственники задержанных россиян обращались к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. Как рассказывала невеста одного из задержанных, условия содержания в тюрьме Морнагия далеки от комфортных. По ее словам, туристам также не предоставили переводчика.

В свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе уточнили, что права задержанных российских граждан не нарушаются, их самочувствие удовлетворительное. Представители посольства находятся в контакте с местными следственными органами.