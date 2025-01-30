Посольство РФ: россиян в Тунисе задержали из-за подозрения в причастности к терроризму

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Основанием для задержания 11 российских граждан в Тунисе в ноябре 2024 года стали подозрения в причастности к террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой посольство РФ в республике.

Как пояснили в дипмиссии, по данным правоохранителей, у задержанных обнаружили "оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям". Там также не исключают, что "дело может быть переквалифицировано по менее тяжелому основанию", однако на данный момент конкретные обвинения не предъявлены.

"Все задержанные уже были неоднократно допрошены следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены. Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов. Поэтому говорить о назначении даты судебного заседания преждевременно", – сказали в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях. Их самочувствие удовлетворительное, всем предоставлены услуги адвоката и переводчика.

"В Морнагии – три человека, в тюрьме города Белли – два человека, в тюрьме Бордж Аль-Амри – три человека, двое росграждан находятся в тюрьме Удна и одна гражданка размещена в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех соотечественников", – приводит РИА Новости сообщение посольства.

В начале ноября 2024 года группа из 11 российских туристов отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь, а спустя еще некоторое время стало известно об их задержании местными полицейскими.

По данным СМИ, этот район особо контролируется местными силами безопасности, так как там расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны. Кроме того, в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Родственники задержанных россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. Как рассказывала невеста одного из задержанных, условия содержания в тюрьме Морнагия далеки от комфортных.

В свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе уточнили, что права задержанных российских граждан не нарушаются.