ТАСС: задержанная в Тунисе россиянка находится в женской тюрьме в Манубе

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Одна из задержанных в Тунисе россиян находится в женской тюрьме в Манубе. Населенный пункт расположен к западу от тунисской столицы, передает ТАСС со ссылкой на администрацию учреждения.

"Приехать к ней можно только, если вы являетесь ее родственником", – сказал собеседник агентства.

Администрация тюрьмы Mornaguia также подтвердила, что группа туристов находится в учреждении, но давать комментарии отказалась. Ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания.

Группа туристов из РФ была задержана в ноябре. Россияне отправились в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники. Этот район особо контролируется местными силами безопасности, так как там расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны. Кроме того, в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Родственники задержанных россиян обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. Как рассказывала невеста одного из задержанных россиян, условия содержания в тюрьме Mornaguia далеки от комфортных. По ее словам, туристам также не предоставили переводчика.

В свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе уточнили, что права задержанных российских граждан не нарушаются, их самочувствие удовлетворительное. Представители посольства находятся в контакте с местными следственными органами.