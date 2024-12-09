Россиянин спасен в море в шести километрах от берегов Таиланда

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Гражданин России был спасен 8 декабря в море проходящим мимо скоростным катером с туристами в 6 километрах от курортного города Паттайя в Таиланде. Россиянин пытался доплыть до острова Лан, который находится в 7 километрах от Паттайи, передает местная газета Bangkok Post со ссылкой на капитана катера.

Катер, на борту которого находились 20 туристов, замедлил ход, когда капитан увидел человека в море. Он лежал на спине без одежды и выглядел обессиленным.

"У мужчины на теле были раны, вероятно, полученные, пока он находился в воде. Хорошо, что течение не было сильным, его не отнесло слишком далеко. Но если бы ему не повезло, его могли бы порубить винты катеров", – рассказал капитан судна.

Мужчину подняли на борт при помощи спасательного круга. По его словам, он начал заплыв в сторону Лан вечером в субботу, 7 декабря, однако силы у него кончились и осуществить задуманное он не смог. Позже он рассказал капитану о своем российском гражданстве.

Ранее маломерное судно, на борту которого находились люди, перевернулось в акватории залива Териберка в Мурманской области. По предварительной информации ведомства, на судне были 10 человек. Все пассажиры эвакуированы на сушу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").