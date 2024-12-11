Русскоговорящий турист набросился на полицейских в отеле Таиланда

Фото: телеграм-канал Baza

Семь тайских полицейских не смогли успокоить русскоговорящего туриста, который орал на них и дрался в придуманном самим собой стиле единоборств, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, агрессивный турист устроил "кунг-фу разборки" возле отеля в районе Карон. Он начал кричать, а затем набросился на полицейских, пока женщина с детьми просила его успокоиться. Причина неадекватного поведения выясняется.

Ранее турист в Таиланде упал в колодец и просидел там три дня, поскольку его крики приняли за вой привидений.

Как писали местные СМИ, 24 ноября полиция получила сообщения от жителей, слышавших странные звуки из близлежащего леса. Правоохранители и спасатели отправились на звук и нашли на дне заброшенного 12-метрового колодца китайца в ослабленном состоянии.

Спустя 30 минут туриста подняли на поверхность. Он рассказал, что просидел в колодце три дня без еды и воды. Для сохранения сил он звал на помощь лишь один раз в час, и местные жители это подтвердили. Они также утверждали, что начали слышать странные звуки около трех дней назад, при этом в ночное время они становились громче и интенсивнее.

Тайцы предположили, что их издает привидение, и не решились найти источник шума, поэтому перестали выходить на улицу после наступления темноты.