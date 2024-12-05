SCMP: в Таиланде турист упал в колодец и три дня звал на помощь

Фото: scmp.com

В Таиланде турист упал в колодец и просидел там три дня, поскольку его крики приняли за вой привидений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на SCMP.

Как пишут местные СМИ, 24 ноября полиция из провинции Так получила сообщения от жителей, слышавших странных звуки из близлежащего леса. Правоохранители и спасатели отправились на звук и нашли на дне заброшенного 12-метрового колодца китайца в ослабленном состоянии.

Спустя 30 минут туриста подняли на поверхность. Он рассказал, что просидел в колодце три дня без еды и воды. Для сохранения сил он звал на помощь лишь один раз в час, и местные жители это подтвердили. Они также утверждали, что начали слышать странные звуки около трех дней назад, при этом в ночное время они становились громче и интенсивнее. Тайцы предположили, что их издает привидение, и не решились найти источник шума, поэтому перестали выходить на улицу после наступления темноты.

По данным журналистов, китаец получил перелом левого запястья, сотрясение мозга и многочисленные гематомы по телу. Его госпитализировали, сейчас власти Таиланда выясняют, как и почему пострадавший оказался на приграничной территории. Колодец, в котором нашли мужчину, закрыли.

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