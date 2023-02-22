Молодой человек погиб в Новосибирске, упав в коллектор

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В Дзержинском районе Новосибирска 26-летний мужчина упал в коллектор теплосетей и погиб. Его знакомая Анна рассказала, что мужчина сварился в кипятке. Об этом сообщает НГС.

По словам женщины, тело Артема Щепина обнаружили 19 февраля в коллекторе возле многоэтажного дома на улице Гоголя, 237.

"За домом находится теплосеть. Коллекторы раньше были на замках, после чего их выбили. В открытый колодец постоянно залезают подростки, а там кипяток", – отметила она.

Анна добавила, что, по одной из версий, погибший находился один, однако некоторые говорят, что заметили его с другими людьми.

"Говорят, что проходил мимо, возможно и такое, что был пьяный, но никто не знает, что произошло. По словам родителей, он свалился в коллектор и обварился там. У него было все тело обварено. Артему было 26 лет", – указала женщина.

В Следственном комитете сообщили, что отдел по Дзержинскому району организовал доследственную проверку. Следователи осмотрели место случившегося, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть руки на транспортировочной ленте в цехе по сортировке и фасовке овощей. На фабрике девочка находилась со своей матерью.

После случившегося ребенка доставили в больницу, откуда и поступило сообщение в полицию о госпитализации девочки.



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