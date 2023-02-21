Автомобиль Nissan сбил двоих детей в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль сбил двоих детей на улице Чапаева в Королеве, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП оба ребенка скончались. Об аварии рассказали в Главном управлении МВД РФ по Подмосковью.

"По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на переходивших проезжую часть двух несовершеннолетних 2010 и 2017 годов рождения", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Девочка, которой было 12 лет, погибла на месте происшествия. Пострадавший мальчик был госпитализирован, однако позже он скончался.

Следователи намерены выяснить, что стало причиной смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что на Краснодонской улице в Москве "Газель" сбила 11-летнего мальчика. В момент инцидента ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

За рулем грузовика находился мужчина 1981 года рождения. Пострадавшего в результате ДТП мальчика доставили в больницу.



"Рейд 112": такси врезалось в отбойник в районе 74-го километра МКАД

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!