СК начал проверку из-за падения ребенка в яму с ледяной водой в Благовещенске

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Следователи проводят проверку по факту халатности после инцидента с ребенком, который стоял 45 минут в ледяной воде в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Амурской области

В СК уточнили, что в СМИ распространилась информация, что по пути в школу ребенок упал в яму с ледяной водой, где находился примерно 45 минут, пока его не нашли. Во время проверки следователи дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц муниципалитета города, которые были ответственны за сферу ЖКХ.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного инцидента с ребенком, а после представить доклад.

Ранее в Белгородской области женщина на глазах у прохожих провалилась под землю. Она упала на трубы. На оказавшуюся в яме женщину продолжила падать тротуарная плитка. Прохожие помогли пострадавшей выбраться, а потом скорая увезла ее в больницу.

