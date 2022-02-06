В Марокко скончался ребенок, упавший в 32-метровый колодец

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Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
В Марокко скончался пятилетний мальчик Райян, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии королевского дворца сообщает РИА Новости.
После инцидента король Мохаммед VI позвонил родителям ребенка и выразил соболезнования.
Мальчик провалился в колодец пять дней назад. Все это время продолжалась спасательная операция. Работу осложняла каменистая местность, была угроза обрушения грунта.
Пока ребенок был в колодце, ему спускали еду, воду и кислородную маску, чтобы было легче дышать. Спасателям пришлось выкопать параллельный подземный тоннель. В субботу Райяна вытащили на поверхность и передали медикам.
Ранее сообщалось, что в Бурятии восьмилетий мальчик провалился в занесенный снегом трехметровый колодец и просидел там около 30 минут в сильный мороз. Ребенка удалось спасти росгвардейцам.
В Марокко ребенок провалился на дно 32-метрового колодца
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