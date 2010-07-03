Спасатели вытащили подростка из ямы на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В районе Тропарево-Никулино на строительной площадке подросток упал в яму. Его уже вытащили оттуда, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

ЧП произошло на проспекте Вернадского, дом № 78. Подросток упал с высоты.

Его вытащили прибывшие спасатели. Сейчас подростка передали врачам.

На этой неделе мальчик спас ребенка в парке 850-летия Москвы. Во время прогулки двухлетняя девочка провалилась в дренажный колодец глубиной три метра.

12-летний Дима Мешков вызвался помочь. Его спустили в колодец за ноги, и мальчик вытянул малышку на поверхность.