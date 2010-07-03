Доставшего девочку из колодца подростка могут наградить

Фото: телеканал Москва 24

Подросток спас ребенка в парке 850-летия Москвы. Во время прогулки двухлетняя девочка провалилась в дренажный колодец глубиной три метра. Вызволить ее из узкой шахты было очень сложно. 12-летний Дима Мешков вызвался помочь. Мальчика спустили в колодец за ноги и он вытянул малышку на поверхность, сообщает телеканал Москва 24.

"Все побежали и увидели, что маленькая девочка плачет в колодце и все не знали, что делать. Я предложил, чтобы я туда спустился, мне привязали ремни, и меня туда опустили. Все было скользко, один мрак, я сначала руки протянул вперед, ощутил кепку, лицо, затем коснулся плеч, взялся за куртку и достал ее. Да, я поднял ее за куртку и сказал "тяните меня", – заявил подросток.

Мать Дмитрия Мешкова рассказала, что ей подросток сообщил, что задержался, и расскажет, когда вернется домой. "По голосу было ясно что что-то серьезное произошло, а конкретно было дома рассказано, все без ахов-охов, по факту", – отметила она.

Женщине сын признался, что испугался, но полез, потому что "она как младшая сестренка". "Муж сказал это нормальный мужской поступок, любой из наших мальчишек сделал бы также. Слава Богу жива и она, и он, и разрешилось все без проблем", – добавила она.

Сейчас крышка люка надежно закреплена саморезами, есть и дополнительная защита, которую установили внутри каждого из 13 колодцев. Металлический лист толщиной пять миллиметров.

О том, что произошло в парке 850 летия Москвы, стало известно, как только кто-то из очевидцев опубликовал это видео. Девочка провалилась в узкий дренажный колодец глубиной около трех метров. Ее безуспешно пытались достать сначала руками, потом опускали в трубу шест, на котором она не смогла удержаться.

Мальчика, который вытащил ребенка из колодца, могут наградить



Родители девочки общаться с журналистами отказываются. Известно лишь, что в тот день она гуляла в парке с дедушкой, вероятно он ненадолго отвлекся, и сейчас сильно переживает. Как рассказывают в местной префектуре, они общались с семьей и утверждают, что с ребенком все в порядке.

Мальчика, доставшего ребенка из колодца, все участники импровизированной спасательной операции считают настоящим героем. Руководство МЧС планирует наградить ребенка.