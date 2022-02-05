В Марокко ребенок провалился на дно 32-метрового колодца

В Марокко спасают маленького мальчика, который провалился на дно 32-метрового высохшего колодца. Инцидент произошел несколько дней назад, и его до сих пор не вытащили. Ребенок жив, но, по предварительной информации, получил черепно-мозговую травму.

Мальчику спустили еду, воду и кислородную маску, чтобы ему было легче дышать. Спасатели уже выкопали параллельный колодцу туннель. Осталось прорубить перемычку между ними, однако работа идет медленно из-за угрозы обрушения туннеля.

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