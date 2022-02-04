Старинный мост разберут в Роттердаме ради яхты основателя Amazon

11:25
Фото: wikipedia.org/elm3r по лицензии CC BY 2.0
Власти Роттердама согласились разобрать часть старинного моста Конингсхэвен, построенного в 1878 году, для того чтобы через него могла пройти яхта основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на администрацию города.
Уточняется, что об этом попросила верфь, занимающаяся постройкой гигантской яхты, которая обошлась миллиардеру в 485 миллионов долларов. Демонтаж центральной секции моста необходим для того, чтобы судно могло пройти по реке Ньиве-Маас и выйти в Северное море. Пресс-секретарь мэрии города отметил, что данный маршрут является единственным для судна способом покинуть верфь.
Конингсхэвен является одним из символов Роттердама, поэтому решение разобрать его вызвало недовольство местных жителей. В 2017 году мост отремонтировали, власти обещали больше его не трогать. Тем не менее администрация города обратила внимание на тот факт, что постройка яхты создала дополнительные рабочие места и принесла Роттердаму экономическую выгоду. Разобрать и собрать мост в прежнем виде планируется летом текущего года. Весь процесс займет примерно две недели.
Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обогнал Безоса в рейтинге самых богатых людей на планете. Его состояние оценивается в 272,3 миллиарда долларов. Таких показателей предпринимателю удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. Основатель Amazon между тем переместился на вторую строчку рейтинга.
В Нидерландах планируют разобрать мост XIX века ради яхты Джеффа Безоса
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