Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории по версии Forbes

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Фото: depositphotos/ChinaImages
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние оценивается в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории, сообщает журнал Forbes.
Отмечается, что таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. В понедельник, 25 октября, их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.
В конце сентября основатель Tesla и SpacеХ в очередной раз возглавил рейтинг богатейших людей мира. Тогда его состояние составляло 203,4 миллиарда долларов. В первую пятерку также вошли основатель Amazon Джефф Безос, глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.
Илон Маск стал самым богатым человеком
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