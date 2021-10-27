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Экономика

00:52

Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории по версии Forbes

экономика финансы за рубежом

Фото: depositphotos/ChinaImages

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, чье состояние оценивается в 272,3 миллиарда долларов, стал самым богатым человеком в мировой истории, сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что таких показателей Маску удалось достичь в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla. В понедельник, 25 октября, их рост превысил 13%, это обеспечило компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов, а капитал Маска за один день вырос более чем на 41 миллиард долларов.

В конце сентября основатель Tesla и SpacеХ в очередной раз возглавил рейтинг богатейших людей мира. Тогда его состояние составляло 203,4 миллиарда долларов. В первую пятерку также вошли основатель Amazon Джефф Безос, глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Илон Маск стал самым богатым человеком

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