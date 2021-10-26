Компания Безоса заявила о планах построить космическую станцию

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Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space планируют построить собственную космическую станцию, которая будет использоваться в том числе в коммерческих целях. Об этом говорится на сайте проекта.
Станция будет называться "Орбитальный риф" и расположится на низкой околоземной орбите. Ввод в эксплуатацию запланирован на период с 2025 по 2030 год.
Предполагается, что станция будет работать как "бизнес-парк смешанного использования" для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании. Там будут жилые, научные и многофункциональные модули. На станции смогут одновременно пребывать до 10 человек.
Ранее суборбитальный корабль New Shepard, построенный компанией Джеффа Безоса Blue Origin, совершил второй полет с экипажем из четырех человек на борту. Корабль поднялся на высоту более 100 километров, а ракета-носитель вернулась на космодром и совершила штатную посадку.
20 июля корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту совершил первый пассажирский суборбитальный полет. Непосредственно вылет занял одиннадцать минут.
До Безоса суборбитальный полет совершил космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.
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