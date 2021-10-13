Корабль New Shepard совершил второй пилотируемый полет

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Суборбитальный корабль New Shepard, построенный компанией Джеффа Безоса Blue Origin, совершил второй полет с экипажем из четырех человек на борту. Его трансляция велась на сайте компании.

Ракета стартовала в 09:50 по местному времени (17:50 по московскому времени) с космодрома вблизи города Ван-Хорн в американском штате Техас. Корабль поднялся на высоту более 100 километров, а ракета-носитель вернулась на космодром и совершила штатную посадку.

Полет New Shepard продлился чуть более 10 минут, после чего корабль приземлился в нескольких километрах от космодрома при помощи парашютов. Безос лично встретил космических туристов на земле с бутылкой шампанского.

В состав экипажа вошли вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, вице-председатель подразделения компании Dassault Systèmes Глен де Врис, бывший инженер НАСА и один из учредителей компании Planet Labs Крис Бошуизен и 90-летний актер Уильям Шатнер, исполнивший одну из главных ролей в культовом научно-фантастическом сериале "Звездный путь".

"Я никогда не ожидал почувствовать такого", – заявил Шатнер после приземления.

Артист стал самым пожилым человеком из всех, когда-либо побывавших в космическом пространстве, а также вторым слетавшим в космос актером после россиянки Юлии Пересильд.

20 июля корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту совершил первый пассажирский суборбитальный полет. Непосредственно вылет занял одиннадцать минут.

До Безоса суборбитальный полет совершил космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.