В Кутузовском тоннеле в Москве ограничено движение из-за опрокидывания грузовика

04 февраля, 23:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Кутузовском тоннеле в Москве ограничено движение транспорта из-за опрокидывания грузовика.
Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В результате аварии движение в Кутузовском тоннеле было перекрыто, сейчас оно восстановлено по одной полосе. На месте работают оперативные службы города. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что грузовик улетел в кювет на Киевском шоссе в районе деревни Бекасово. Серьезно никто не пострадал. Чтобы вытащить тяжелый автомобиль из снега пришлось вызывать тягач и перекрывать часть трассы.
До этого на МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Из-за случившегося движение в районе аварии осуществлялось по двум полосам из пяти.
В Кутузовском тоннеле из-за аварии перекрыли движение
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