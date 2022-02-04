В Кутузовском тоннеле в Москве ограничено движение из-за опрокидывания грузовика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кутузовском тоннеле в Москве ограничено движение транспорта из-за опрокидывания грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В результате аварии движение в Кутузовском тоннеле было перекрыто, сейчас оно восстановлено по одной полосе. На месте работают оперативные службы города. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что грузовик улетел в кювет на Киевском шоссе в районе деревни Бекасово. Серьезно никто не пострадал. Чтобы вытащить тяжелый автомобиль из снега пришлось вызывать тягач и перекрывать часть трассы.

До этого на МКАД в районе Калужского шоссе столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Из-за случившегося движение в районе аварии осуществлялось по двум полосам из пяти.