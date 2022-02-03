ТРЦ ХL на Дмитровском шоссе могут закрыть за нарушение антиковидных мер

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Торгово-развлекательному центру XL на Дмитровском шоссе грозит закрытие на 90 суток в связи с выявленными нарушениями антиковидных мер, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

"Часть посетителей находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. При входе в торговый центр не проводилась термометрия посетителей", – сказал он.

Романов отметил, что данные факты свидетельствуют о том, что администрация торгово-развлекательного центра не приняла необходимые меры для соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с законом за данные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а в случае установления факта причинения вреда здоровью человека – штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что магазин "Лента" на северо-востоке Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер. Проверка установила, что сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, а некоторые посетители и сотрудники носили маски на подбородке.