Магазин "Лента" в СВАО могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Магазин "Лента" на северо-востоке Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

Речь идет о магазине, расположенном по адресу Анадырский проезд, дом 63А.

"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", – отметил Романов.

По его словам, за нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если будет доказан факт причинения вреда здоровью человека, то предприятию грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.

Ранее Романов рассказал, что двум ресторанам и двум барам в центре Москвы грозит закрытие на 90 суток в связи с выявленными нарушениями мер профилактики распространения коронавируса. Он пояснил, что инспекторы совместно с полицейскими провели соответствующие проверки в восьми заведениях общественного питания в ЦАО.

