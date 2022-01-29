В Москве за нарушения антиковидных мер могут закрыть ночной клуб

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Клуб IZI Moscow могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Нарушения в клубе были выявлены сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности, объявленного в столице.

"Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдение санитарно-гигиенических мер", – цитирует Поплавского ТАСС.

За подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Если же кто-то из посетителей заразится коронавирусом, заведению могут назначить штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее кальянную сети "Мята Lounge" на улице Малой Семеновской в Восточном административном округе повторно опечатали за нарушение антиковидных ограничений. В ходе проверки выяснилось, что нарушения, выявленные в прошлый раз, не были устранены.