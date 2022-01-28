Кальянную "Мята Lounge" на востоке Москвы повторно опечатали за нарушение антиковидных мер

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Кальянную сети "Мята Lounge" на улице Малой Семеновской в Восточном административном округе повторно опечатали за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства проверяли, устранили ли в заведении нарушения, ставшие ранее основанием для приостановки деятельности, назначенной судом.
"В ходе проведения проверки установлено, что кальянная на улице Малой Семеновской, доме 30, строении 8, осуществляет деятельность в нарушение указа мэра и ранее выявленные нарушения не устранены", – сообщили в Роспотребнадзоре.
В результате на ответственных лиц повторно составлен протокол о временном запрете деятельности. Помещение кальянной опечатано.
Ранее сообщалось, что пять ресторанов в центре Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Речь идет о заведениях Pino, Pinch, Loro, Koji и Lucky Izakaya Bar. Установлено, что сотрудники заведений находились в помещениях без средств индивидуальной защиты. Некоторые носили маски на подбородке, что также является нарушением. Столы были размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами. Не было организовано в ресторанах и проведение термометрии.
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