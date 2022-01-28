В "Азбуке вкуса" заявили об эффективности существующих в Москве мер профилактики COVID-19

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Действующие в Москве антикоронавирусные меры являются эффективными, ужесточать их на данный момент не нужно. Об этом сообщил Агентству "Москва" директор по взаимодействию с органами государственной власти сети "Азбука вкуса" Андрей Чурсин.
"Существующие меры эффективны, больше никаких ограничений не надо, ограничения работают, их предостаточно", – отметил он.
Чурсин подчеркнул, что на его предприятии меры соблюдают все сотрудники и посетители.
"Мы стараемся доносить до наших покупателей и нашего персонала необходимость соблюдения требований и распоряжений правительства Москвы и Роспотребнадзора, соблюдения антиковидных мероприятий по сокращению числа заболевших", – заявил он.
В сети магазинов "Азбука вкуса" выдают бесплатные маски, перчатки, можно также воспользоваться санитайзерами. Кроме того, в самом магазине повторно объявляют о необходимости соблюдения масочного режима, напоминают о масках и сотрудники охраны, и служба внутреннего контроля, уточнил Чурсин.
18 января Сергей Собянин продлил в столице сроки действия домашнего и удаленного режимов до 1 апреля 2022 года. Работодателей попросили перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
В рамках усиления Роспотребнадзором контроля за соблюдением антикоронавирусных мер в Москве проверки проводятся на объектах транспорта, в спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, в медицинских организациях, где отмечается скопление людей.
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