В Москве усилили контроль за ношением масок в торговых центрах и магазинах. За неделю нарушения нашли в 80 точках.

Больше всего претензий к магазинам "Магнолия". Теперь их или закроют, или оштрафуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.