В России предложили освободить простуженных сотрудников от работы на три дня

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Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил давать простуженным работникам три дня отдыха без оформления официального больничного. С таким предложением он обратился к министру труда России Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

По словам Петрова, данная мера позволит снять часть нагрузки с медиков и упростить жизнь обычных граждан. Он отметил, что этот трехдневный период не должен сопровождаться какими-либо санкциями со стороны работодателя.

Петров напомнил, что, согласно правилам, заболевший ОРВИ, гриппом или другими простудными заболеваниями должен лично обратиться в медицинские учреждения для оформления официального больничного.

"Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное", – отметил Петров.

Кроме того, простывший человек может заразиться опасным вирусом уже в поликлинике, куда пришел для открытия больничного. Такая мера, уверен Петров, снимет немалую часть нагрузки с районных поликлиник, а также повысит санитарные предосторожности в борьбе с коронавирусом.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев допустил, что число зафиксированных в России случаев коронавируса может превысить отметку в 100 тысяч заболевших ежедневно. Он предположил, что пик заболеваемости ожидается в России в начале – середине февраля.

