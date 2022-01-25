Освобождение простуженных сотрудников от работы снизит вирусную нагрузку – терапевт

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что предложение освободить простуженных сотрудников от работы на три дня без оформления больничного позволило бы снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Ранее с такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он убежден, что эта мера снимет часть нагрузки с системы здравоохранения и упростит жизнь граждан. По предложению Петрова за трехдневный перерыв без оформления больничного сотрудник не получит никаких санкций со стороны работодателя.
Чернышова считает эти меры разумными. По ее словам, это одна из мер для защиты других людей от зараженного человека.
"Иногда в случае с обычной простудой эти три дня выручают и спасают. Во многих западных компаниях у работника есть несколько дней, которые он может взять по своему усмотрению. Чаще всего их берут, чтобы не идти к врачу и не тратить на это время, силы и деньги, а просто отлежаться и отдохнуть дома во время болезни", – рассказала Чернышова.
Благодаря тому, что пациенту не нужно идти в поликлинику оформлять больничный, ему не грозят риски переохлаждения и заражения другими вирусами, отметила врач-терапевт.
"С точки зрения того, как распространяется инфекция, это очень хорошая мера против развития эпидемий простудных заболеваний", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. По данным экспертов, такая ситуация наблюдается во всех возрастных группах.
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