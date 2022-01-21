Инфекционист заявил, что коронавирус продолжит мутировать и станет сезонной ОРВИ

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Коронавирус продолжит мутировать после "Омикрона" и в конечном итоге деградирует до сезонной ОРВИ, что станет завершением пандемии, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия по идее должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы", – отметил профессор.

Никифоров уточнил, что аналогичный путь прошли вирус гриппа, аденовирус, риновирус и многие другие.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить ее окончание.