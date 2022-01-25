Роспотребнадзор зафиксировал в РФ рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

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В России отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора на официальном сайте.

"На третьей неделе 2022 года <...> на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом", – подтвердили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что подъем заболеваемости затронул все возрастные группы. Таким образом, эпидемические пороги оказались превышены в 57 субъектах страны.

В Роспотребнадзоре добавили, что вакцинацию от гриппа прошли свыше 68,5 миллиона россиян (47% от численности населения страны).

Ранее сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи.

В Депздраве отметили, что в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.