Поезда задерживаются на Рижском направлении МЖД и МЦД-2

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Несколько поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2 следуют с задержками. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня в 18:20 на остановочном пункте Красногорская Рижского направления МЖД произошло травмирование несовершеннолетнего, по предварительной информации, в результате перехода путей вместе с родителями в неположенном месте перед близко идущим поездом", – говорится в сообщении.

Для оказания помощи ребенку на место выехали врачи. Спустя примерно 20 минут электричка, травмировавшая несовершеннолетнего, продолжила движения. Несколько других поездов маршрута в настоящее время следуют с отклонениями от графика.

Ранее поезда задерживались на Казанском направлении МЖД. В районе станции Удельная также был травмирован человек. Часть поездов была переведена на другой путь, остальные же не ходили до приезда экстренных служб.