Поезда задерживались на участке Белорусская – Савеловская МЦД-1

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за остановки одного из поездов было временно приостановлено движение на участке МЦД-1 между станциями Белорусская и Савеловская. Об этом сообщает ЦППК в своем аккаунте в Twitter.

"Восстановлено движение поездов между станциями Белорусская и Савеловская МЦД-1. Остановившийся ранее поезд самостоятельно уехал с центрального участка", – говорится в публикации.

До этого один из составов остановился на участке по техническим причинам. В настоящее время перевозчик вместе с МЖД работает над введением движения поездов в график.

С января ЦППК ввели для пассажиров бесплатный провоз лыж и сноубордов любой длины. Так в компании решили поддержать увлечение горожанами зимними видами спорта. Раньше без дополнительной платы в электропоезда можно было брать только короткие лыжи.

