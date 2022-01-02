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Транспорт

16:26

Пассажиры пригородных поездов ЦППК смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды

транспорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

С января этого года пассажиры электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) могут бесплатно провозить лыжи и сноуборды любой длины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦППК сообщает ТАСС.

"Пассажиры ЦППК все чаще возят в пригородных поездах зимний спортивный инвентарь, и компания приняла решение поддержать увлечение зимними видами спорта. С января 2022 года в электропоездах разрешен бесплатный провоз лыж и сноубордов любой длины", – подчеркнули в компании.

Уточняется, что ранее без дополнительной платы в электропоезда можно было брать только короткие лыжи.

В ЦППК добавили, что один комплект лыж или сноуборд сможет бесплатно провезти один пассажир в возрасте от 5 лет.

Кроме того, бесплатно провозить в пригородных поездах можно детские санки и рыболовные удочки весом не более 36 килограмм, размеры которых не превышают 180 сантиметров, напомнили в ЦППК. Однако предметы должны быть в чехлах или упаковке для обеспечения безопасности других пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 1 января стоимость проезда на ночных экспрессах Москва – Зеленоград снизится почти в два раза. Обслуживать рейсы будут поезда "Комфорт". Уточняется, что время поездки при этом не увеличится, а поезда по-прежнему будут останавливаться только на платформах Химки и Сходня.

Расписание поездов ЦППК изменилось к новогодним праздникам в Москве

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