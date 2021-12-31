В электропоездах ЦППК для пассажиров звучат поздравления с Новым Годом

15:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В собственных электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании звучат аудиопоздравления с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Услышать праздничные пожелания можно при отправлении с начальных станций. Повторяются они раз в полчаса.
Кроме того, в канун Нового года в кассах ЦППК пассажирам дарят поздравительные открытки. На открытках размещен QR-код, благодаря которому по партнерской программе новые пользователи могут получить 45-дневную подписку на онлайн-сервис Storytel с аудиокнигами и подкастами.
Ранее сообщалось, что с 25 по 30 декабря юных пассажиров "Аэроэкспресса" на Белорусском и Павелецком вокзалах будут поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Для детей, путешествующих с семьей в канун Нового года решили организовать небольшую анимационную программу.
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