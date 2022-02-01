Грузовик и легковушка столкнулись на 100-м км МКАД

Легковушка и фура столкнулись на МКАД

Грузовой и легковой автомобили столкнулись на 100-м километре МКАД в районе национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

На месте происшествия уже работают оперативные службы.

В районе места ДТП затруднено движение. Две из пяти полос на внешней стороне МКАД в сторону развязки с Ярославским шоссе заняты. Аналогично ограничено движение на внутренней стороне магистрали в сторону съезда на Хабаровскую улицу.

В транспортном ведомстве столицы попросили водителей выбирать пути объезда.

Накануне, 31 января, два человека пострадали в аварии на МКАД у нацпарка "Лосиный остров". Один из них получил серьезную травму ноги.