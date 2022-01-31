Снижение нештрафуемого порога уменьшит смертность на дорогах Москвы на 10% – Ликсутов

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Снижение нештрафуемого порога превышения скорости поможет уменьшить показатель смертности на дорогах Москвы. Такое мнение высказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.
"Наша оценка – до 10% сокращение смертей на дорогах Москвы, если скоростной порог в городах снизится хотя бы до 10 километров в час", – заявил заммэра.
Ликсутов допустил, что за городом нештрафуемый порог в 20 километров в час может остаться прежним.
"Хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер, но все-таки в городах аварий намного больше", – объяснил он.
Ранее сообщалось, что власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час.
Позднее представитель вице-премьера Марата Хуснуллина заявил, что данная инициатива требует комплексной оценки. Он указал, что этот вопрос уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Снижение нештрафуемого порога уменьшит смертность на дорогах Москвы – Ликсутов
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