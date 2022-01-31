Снижение нештрафуемого порога уменьшит смертность на дорогах Москвы на 10% – Ликсутов

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Снижение нештрафуемого порога превышения скорости поможет уменьшить показатель смертности на дорогах Москвы. Такое мнение высказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

"Наша оценка – до 10% сокращение смертей на дорогах Москвы, если скоростной порог в городах снизится хотя бы до 10 километров в час", – заявил заммэра.

Ликсутов допустил, что за городом нештрафуемый порог в 20 километров в час может остаться прежним.

"Хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер, но все-таки в городах аварий намного больше", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час.

Позднее представитель вице-премьера Марата Хуснуллина заявил, что данная инициатива требует комплексной оценки. Он указал, что этот вопрос уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.