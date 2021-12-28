Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. Об этом в беседе с РБК рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего", – сказал он.

По словам Ликсутова, в других крупных мегаполисах мира нештрафуемый порог уже установлен на уровне 0–5 километров в час. Снижение его в России позволит сократить число аварий на 35% и, как следствие, снизить количество заторов. Нововведение также позволит в 3–4 раза снизить смертность от ДТП, выразил уверенность глава Дептранса.

При этом он подчеркнул, что в России есть все предпосылки для снижения соответствующего порога: МВД уже выставляет требования к точности измерения камеры фотовидеофиксации в пределах 3 километров в час.

Максим Ликсутов еще в июле выступил с предложением снизить до 10 километров в час нештрафуемый порог превышения скорости в Москве. Он подчеркнул, что это непопулярная мера, однако она позволит сохранить человеческие жизни, в том числе детские.

