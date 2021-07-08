Москва остается самым безопасным по аварийности городом России – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За 2020 год показатель социального риска в Москве составил 3, то есть на 100 тысяч жителей города пришлось не более трех погибших в ДТП, что делает Москву самым безопасным городом России. Об этом РИА Новости рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Сейчас Москва – город с одним из самых низких социальных рисков в мире. В Нью-Йорке этот показатель составляет 2,8. Ниже только в европейских городах", – отметил он.

По словам Ликсутова, Москва продолжает оставаться самым безопасным регионом России, несмотря на более высокую численность населения и количество транспортных средств. Например, в Санкт-Петербурге показатель социального риска составляет 4.

Глава Дептранса подчеркнул, что такого низкого показателя удалось добиться благодаря слаженной работе городских служб, а также проектированию дорог на основе принципов Vision Zero, которые предусматривают успокоение трафика, снижение скорости, строительство светофоров, а также изменение схем движения.

Всего в прошлом году на московских дорогах погибли 376 человек.

Ранее столичная Госавтоинспекция составила антирейтинг самых аварийных дорог Москвы. Первое место в нем заняла Московская кольцевая – с января по май на ней погибли 20 человек. Затем идут Кутузовский проспект и Варшавское шоссе с четырьмя погибшими за тот же период, а на третьем месте – Ленинградское шоссе, на котором погибли 3 человека.

Среди основных причин ДТП на этих дорогах в ведомстве выделили превышение скорости, переход дороги в неположенном месте, неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу, а также остановку на магистрали в полосе движения.

