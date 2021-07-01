Заммэра Москвы предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч

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Нештрафуемый порог превышения скорости в столице необходимо снизить до 10 километров в час, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, смертность на дороге от высокой скорости – одна из проблем Москвы.

"Правительство Москвы всегда целенаправленно выступает за снижение нештрафуемого порога именно в городах до 10 километров в час. Мы понимаем, что это непопулярная мера, но мы также понимаем, что это вынужденная мера, за которой стоят реальные человеческие жизни, в том числе детские", – утверждает Ликсутов.

Ранее руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Михаил Кизлык рассказал, что почти половина ДТП со смертельным исходом происходит из-за высокой скорости. С начала 2021 года превышение скорости стало причиной 46% смертельных аварий. Кроме того, Москва находится в списке лидеров по этому показателю.

