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Общество

20:05

Эксперт оценил идею о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах

общество авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах до 10 километров в час требует комплексной оценки. Об этом ТАСС заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин.

"Данный вопрос <...> уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения", – сказал он.

Галлимулин добавил, что в случае принятия предложение будет рассмотрено комиссией.

Ранее сообщалось, что власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. По мнению заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, подобное изменение позволит сократить число аварий на 35% и, как следствие, снизить количество заторов.

Москва предложила правительству снизить вдвое нештрафуемый порог скорости

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