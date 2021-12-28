Эксперт оценил идею о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах до 10 километров в час требует комплексной оценки. Об этом ТАСС заявил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин.

"Данный вопрос <...> уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения", – сказал он.

Галлимулин добавил, что в случае принятия предложение будет рассмотрено комиссией.

Ранее сообщалось, что власти Москвы направили правительству РФ и министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. По мнению заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, подобное изменение позволит сократить число аварий на 35% и, как следствие, снизить количество заторов.