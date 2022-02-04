В России предложили меры для снижения риска аварий на дорогах

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил новые меры по снижению риска аварий на дорогах. Об этом сообщает "Лента.ру".

По мнению депутата, идея по лишению прав за ДТП начинающих водителей некорректна, поскольку аварии могут происходить не только из-за агрессивного вождения, но и из-за неподвластных человеку факторов.

Нилов выразил мнение, что можно вернуть в РФ требование о применении опознавательных знаков для начинающих водителей.

"Надо не за ДТП лишать прав, а скорее навести порядок и ввести ответственность за агрессивное вождение на дорогах. Нужно, чтобы была административная ответственность, но только при наличии видеодоказательств такого поведения и после соответствующего постановления суда", – добавил парламентарий.

В декабре 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Документ предусматривает ответственность за превышение скорости и опасные маневры. Его также одобрили в Совфеде.

