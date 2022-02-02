Канатная дорога остановилась на "Красной Поляне"

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На сочинском горном курорте "Красная Поляна" остановилась канатная дорога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

"Остановилась канатная дорога, там были несколько человек, <...> по предварительным данным, никто не пострадал", – заявили в пресс-службе.

Источник РИА Новости рассказал, что остановку канатной дороги мог спровоцировать сбой программы.

Зимой на "Красной Поляне" работают канатные дороги кресельного, гондольного и бугельного типов общей пропускной способностью до 2 400 человек в час.

В конце декабря в Сочи синоптики прогнозировали сход снежных лавин в районе "Красной Поляны". Лавинная опасность также была объявлена на всех горах Краснодарского края.