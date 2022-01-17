"Роза Хутор" признан лучшим горнолыжным курортом России

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сочинский курорт "Роза Хутор" в девятый раз признан лучшим горнолыжным курортом в России по версии World Ski Awards. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

По словам заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного, эта победа говорит о постоянном развитии курорта.

"Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений", – приводятся в сообщении слова Хворостяного.

Этой зимой на курорте заработали новые горнолыжные трассы и подъемники. Теперь зона катания составляет 105 километров. Кроме того, гостям курорта доступны вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт.

Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли каждый год выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

Ранее были названы лучшие горнолыжные курорты, подходящие для отдыха с детьми, а также для профессионалов и любителей фрирайда. В туристическом сервисе Russpass отметили курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна", находящиеся в Краснодарском крае.

Также в список лучших горнолыжных курортов попали "Архыз" с черными трассами и "Домбай", расположенные в Карачаево-Черкесии. Отмечены были и "Большой Вудъявр" в Мурманской области, кузбасский "Шерегеш", красноярский "Бобровый Лог", "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии и "Гора Соболиная" в Иркутской области.

