На "Красной поляне" стартовал горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон на "Красной поляне" стартовал на две недели раньше обычного. Пока доступны четыре трассы.

Какие правила действуют на курорте? Много ли людей? И во сколько обойдется отдых? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.